В село Николо-Павловское (Свердловская область) 12 декабря приехал известный медиум Александр Шепс снимать шоу «Битва экстрасенсов». Ясновидящего и съемочную группу запечатлели местные жители.
«Программа будет про местный Дом культуры и происходящие там сверхъестественные вещи», — передает telegram-канал «Короче, Тагил» слова очевидца. По словам других, медиум собирается пройтись по всем улицам села от ДК.
Еще одна звезда «Битвы экстрасенсов» Кажетта (Екатерина Ахметжанова) в прошлом году заявила, что в Екатеринбурге живет маньяк, который ищет жертв. Медиум тогда уверяла, что пока он убивает животных и наблюдает за действиями полиции.
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