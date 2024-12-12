Шепс приехал снимать «Битву экстрасенсов» под Нижним Тагилом. Видео

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Программу снимают про местный Дом культуры (архивное фото) Фото:

В село Николо-Павловское (Свердловская область) 12 декабря приехал известный медиум Александр Шепс снимать шоу «Битва экстрасенсов». Ясновидящего и съемочную группу запечатлели местные жители.

«Программа будет про местный Дом культуры и происходящие там сверхъестественные вещи», — передает telegram-канал «Короче, Тагил» слова очевидца. По словам других, медиум собирается пройтись по всем улицам села от ДК.

Еще одна звезда «Битвы экстрасенсов» Кажетта (Екатерина Ахметжанова) в прошлом году заявила, что в Екатеринбурге живет маньяк, который ищет жертв. Медиум тогда уверяла, что пока он убивает животных и наблюдает за действиями полиции.

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В село Николо-Павловское (Свердловская область) 12 декабря приехал известный медиум Александр Шепс снимать шоу «Битва экстрасенсов». Ясновидящего и съемочную группу запечатлели местные жители. «Программа будет про местный Дом культуры и происходящие там сверхъестественные вещи», — передает telegram-канал «Короче, Тагил» слова очевидца. По словам других, медиум собирается пройтись по всем улицам села от ДК. Еще одна звезда «Битвы экстрасенсов» Кажетта (Екатерина Ахметжанова) в прошлом году заявила, что в Екатеринбурге живет маньяк, который ищет жертв. Медиум тогда уверяла, что пока он убивает животных и наблюдает за действиями полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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