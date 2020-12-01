01 декабря 2020

Свердловские медики показали, как защищаются от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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СИЗы для ГКБ24. Екатеринбург
Врачам передали 10 тысяч защитных костюмов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Свердловские больницы получат очередную партию противоинфекционных костюмов для работы с коронавирусными пациентами. Как сообщили URA.RU в «Фонде святой Екатерины», всего закуплено 10 тысяч штук на сумму свыше 10 млн рублей.

СИЗы для ГКБ24. Екатеринбург
Так выглядит производство защитных костюмов
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Костюмы получат почти 20 COVID-госпиталей, причем, не только в Екатеринбурге, но и в других городах Свердловской области: Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Ивделе, Нижних Серьгах, Верхотурье, Пышме, Шале, Кушве, Красноуфимске и т. д. «У нас расход составляет 350 костюмов на стационар ежесуточно и 100-150 костюмов на поликлинику», — рассказал главврач ЦГКБ №24 Алексей Малинкин. По его словам, время ношения костюма составляет не более 6 часов, а в красную зону больницы ежесуточно выходят более 200 человек. Из этих цифр следует, что каждый медик находится на рабочем месте по 12 часов и более.

«Фонд святой Екатерины» помогает нам с самого начала пандемии. Эта помощь всегда приходится очень кстати, а весной была просто бесценна», — отметил Алексей Малинкин. По его словам, сейчас в больницах хватает всего — аппаратов ИВЛ, средств индивидуальной защиты (СИЗ), лекарств. Поначалу же все это было в дефиците. Как подчеркнули в фонде, весной СИЗы приходилось ввозить из Китая. В настоящее время линия по их производству действует на территории Екатеринбурга.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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