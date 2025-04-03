На федеральной трассе под Екатеринбургом ограничили движение

Под Екатеринбургом 4 апреля ограничат движение на трассе М-5 «Урал» на время ремонта. Работы будут вести с 09:00 до 18:00, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Возле города Сысерть и города Арамиль с 09:00 до 18:00 ведутся дорожные работы по ямочному ремонту. В направлении города Екатеринбург движение осуществляется по одной полосе», — пояснили там. Работы будут проводиться на участке со 169-го по 187-й километр.
Водителей призывают проявить понимание к временным неудобствам на дорогах. Также стоит заранее спланировать свои маршруты с учетом возможных затруднений в движении.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!