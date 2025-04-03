На федеральной трассе под Екатеринбургом ограничили движение

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Движение на трассе ограничат для ремонтных работ
Движение на трассе ограничат для ремонтных работ Фото:

Под Екатеринбургом 4 апреля ограничат движение на трассе М-5 «Урал» на время ремонта. Работы будут вести с 09:00 до 18:00, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Возле города Сысерть и города Арамиль с 09:00 до 18:00 ведутся дорожные работы по ямочному ремонту. В направлении города Екатеринбург движение осуществляется по одной полосе», — пояснили там. Работы будут проводиться на участке со 169-го по 187-й километр.

Водителей призывают проявить понимание к временным неудобствам на дорогах. Также стоит заранее спланировать свои маршруты с учетом возможных затруднений в движении.

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Под Екатеринбургом 4 апреля ограничат движение на трассе М-5 «Урал» на время ремонта. Работы будут вести с 09:00 до 18:00, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Возле города Сысерть и города Арамиль с 09:00 до 18:00 ведутся дорожные работы по ямочному ремонту. В направлении города Екатеринбург движение осуществляется по одной полосе», — пояснили там. Работы будут проводиться на участке со 169-го по 187-й километр. Водителей призывают проявить понимание к временным неудобствам на дорогах. Также стоит заранее спланировать свои маршруты с учетом возможных затруднений в движении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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