Рената Мингалимова победила всех соперниц единогласным решением судей Фото: пресс-служба Федерации бокса России

В Екатеринбурге в Кольцово торжественно встретили боксера из Краснотурьинска (Свердловская область) Ренату Мингалимову, выигравшую первенство Европы по боксу среди юниоров, которое проходило в болгарской столице Софии. В финальном бою в весовой категории до 46 кг свердловчанка одержала уверенную победу над соперницей из Испании.

В турнире участвовали 15-летние и 16-летние юноши и девушки. Всего в финальную часть прошли 20 российских спортсменов: 9 юношей и 11 девушек. Одержав победу, Мингалимова стала стала двукратной чемпионкой Европы. Свердловская областная федерация бокса организовала торжественную встречу спортсменки и тренерского состава в аэропорту Кольцово. «Каждый бой был сложен по-своему. В финале было сложно настроиться морально. Хочется поблагодарить моих тренеров. Все, что у меня сейчас есть, благодаря им», — сказала Рената Мингалимова.

Тренер девушки Дмитрий Цих рассказал, что по ходу турнира Мингалимова также единогласным решением судей победила соперниц из Румынии и Украины. В финале свердловчанка «грамотно отработала и распределила силы на все три раунда». «Было тяжеловато с весом и с дыханием. Но физически и морально Рената была готова», — добавила тренер Юлия Санкина.

По прилету девушке подарили букет цветов и часы. «Федерация очень рада, что наши боксеры и боксерки участвуют в международных соревнованиях и занимают такие места, становятся чемпионами Европы. Мы, как федерация, будем поддерживать и спортсменов, и тренеров. Готовы сделать все, что нужно, будем помогать», — сказал председатель правления Свердловской областной федерации бокса, Герой России Сергей Евланов.

В финале свердловчанка (в красном) победила соперницу из Испании Фото: пресс-служба Федерации бокса России

Рената Мингалимова стала двукратным чемпионом Европы Фото: пресс-служба Федерации бокса России

Спортсменка вернулась в Екатеринбург утром 4 декабря Фото: пресс-служба Федерации бокса России

Рената Мингалимова (в красном) с тренерами и представителями областной федерации бокса Фото: пресс-служба Федерации бокса России