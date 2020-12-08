08 декабря 2020

Wildberries ответили челябинцам, которые пожаловались Путину

© Служба новостей «URA.RU»
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Компания учтет пожелания жителей Миасса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Застройщик логистического центра Wildberries учтет жалобы жителей Миасса, третьего по величине города Челябинской области, записавших видеообращение президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе компании Wildberries.

Ранее жители Миасса записали видеообращение президенту РФ с просьбой перенести крупный логистический центр на окраину Миасса. По их мнению, порядка 600 фур, которые будут обслуживать компанию Wildberries в Миассе, вызовут транспортный коллапс, а большегрузы разобьют дороги.

«С правительством Челябинской области и администрацией Миасса у Wildberries было заключено предварительное рамочное соглашение относительно строительства одного из ЦООТ компании (центра обеспечения омниканальной торговли). Администрация Миасса предлагала нам на рассмотрение нескольких земельных участков, но каких-либо решений еще не принято», — заявили URA.RU в пресс-службе компании Wildberries. В компании добавили, что пожелания жителей города будут обязательно учтены.

Действиями администрации Миасса заинтересовались в городской прокуратуре. «Начата проверка, в ходе которой будет дана оценка законности предоставления земельного участка под строительство. При наличии оснований будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», — заявили URA.RU в прокуратуре Челябинской области.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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