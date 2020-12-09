Минздрав РФ определился с тестированием водителей на алкоголь

Обязательной проверки водителей на алкоголь пока не будет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Обязательного тестирования водителей на алкоголизм пока не будет. В Минздраве РФ решили на время отложить изменение правил выдачи водительских медсправок.

С 1 января 2021 года ведомство планировало ввести дорогостоящие CDT-тесты на хронический алкоголизм для водителей. Это должно было стать обязательным условием для выдачи медицинских справок. Сейчас, как пишет «Коммерсант», министерство взяло паузу на год для изучения альтернативных вариантов выявления алкозависимых. «Соответствующий проект приказа подготовлен и проходит необходимые юридические процедуры», — заявили в ведомстве.

Нововведение, о котором стало известно в конце 2019 года, вызвало сильное возмущение автомобилистов. Если бы алкотесты ввели, то медицинские справки подскочили бы в цене с 300—400 рублей до 4—5 тысяч рублей. В ряде поликлиник перед новым годом даже скопились очереди — водители спешили обновить справки до подорожания. Тогда на проблему отреагировал президент РФ Владимир Путин. «Это чушь какая-то. У нас минимальный размер оплаты труда — 11 280 руб., такую зарплату получают 3 млн 200 тысяч человек», — заявил тогда российский лидер.

Президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев заявлял, что тестирование автолюбителей на алкоголь и наркотики при медосвидетельствовании не будет эффективным. По его подсчетам, те, кто действительно склонен к алкоголизму или наркомании, составляют максимум 10%.