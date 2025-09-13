«Не для россиянок, прячущих животы на границе»: посол Аргентины неожиданным образом высказался о гражданах РФ

Посол Аргентины Виейра выступил против «родильных туристок»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Беременные «родильные туристки» больше не смогут получить гражданство сразу после родов
Беременные «родильные туристки» больше не смогут получить гражданство сразу после родов Фото:

Посол Аргентины в России Эдуардо Садус выразил свое отношение к россиянкам, приезжающим в Аргентину для родов. По его словам, власти страны не поддерживают практику получения гражданства Аргентины по рождению для тех иностранок, которые скрывают свои настоящие мотивы пересечения границы.

«Аргентина, как и многие другие страны Латинской Америки, заключила соглашение с Россией об отмене виз, чтобы стимулировать культурный и туристический обмен. Однако это было сделано не для того, чтобы в Аргентину приезжали россиянки, которые прячут животы на границе», — прокомментировал ситуацию Садус в интервью РБК.

Посол отметил рост числа заявок на временное проживание со стороны граждан России. По его словам, многие используют возможность рождения ребенка в Аргентине как способ получения гражданства для всей семьи. Подать заявление на гражданство Аргентины сразу после родов больше не получится. Ранее СМИ сообщали о случаях массового въезда беременных россиянок в республику после начала СВО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Посол Аргентины в России Эдуардо Садус выразил свое отношение к россиянкам, приезжающим в Аргентину для родов. По его словам, власти страны не поддерживают практику получения гражданства Аргентины по рождению для тех иностранок, которые скрывают свои настоящие мотивы пересечения границы. «Аргентина, как и многие другие страны Латинской Америки, заключила соглашение с Россией об отмене виз, чтобы стимулировать культурный и туристический обмен. Однако это было сделано не для того, чтобы в Аргентину приезжали россиянки, которые прячут животы на границе», — прокомментировал ситуацию Садус в интервью РБК. Посол отметил рост числа заявок на временное проживание со стороны граждан России. По его словам, многие используют возможность рождения ребенка в Аргентине как способ получения гражданства для всей семьи. Подать заявление на гражданство Аргентины сразу после родов больше не получится. Ранее СМИ сообщали о случаях массового въезда беременных россиянок в республику после начала СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...