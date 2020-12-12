Цены в магазинах растут не из-за пандемии, а из-за общей ситуации в мировой экономике Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Курсы мировых валют за сутки не изменились. За доллар утром 13 декабря нужно отдать 73,12 рубля. Евро обойдется в 88,77 рубля. На нефтяном рынке расклад в выходные также не меняется — после резкого роста в середине недели баррель Brent стоит 50,22 доллара, нефть марки WTI стоит 46,55 доллара за бочку.

Ситуация в России

В Госдуме предлагают штрафовать россиян за нарушение масочного режима во время посещения концертов и других массовых мероприятий. Зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко считает, что штрафовать нужно не заведения, а граждан.

Цены на автомобили в России вырастут на 2-3% в начале 2021 года, считают автоэксперты. Если кабмин одобрит повышение утильсбора, рост составит 5%. В целом за 2021 год стоимость авто может вырасти на 10%.

Кабмин России поддержал законопроект о ратификации соглашения об избежании двойного налогообложения с Люксембургом. Необходимость изменений продиктована новыми экономически условиями как в РФ, так и в мире, говорится в документе.

Ситуация в мире

Всемирный банк выделил Украине кредит в 300 миллионов долларов на преодоление последствий пандемии. Деньги должны быть направлены на помощь малообеспеченным семьям, цель транша — не допустить, чтобы миллион украинцев оказался за чертой бедности из-за COVID.

Рост цен на продукты связан главным образом не с пандемией, а с другими факторами , заявил старший экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Абдолреза Аббассиан. По его словам, цены растут по всему миру из-за макроэкономических причин — то есть из-за высокого спроса и проблем в поставках товаров.

Государства, составляющие 70% мировой экономики, готовы сокращать до нуля выбросы парниковых газов , заявили участники Саммита по амбициозным задачам в области изменения климата под председательством ООН. Так, Финляндия, Австрия и Швеция обещают достигнуть этой цели к 2030, 2040 и 2045 годам соответственно.

Прогнозы и мнения экспертов

США с приходом к власти администрации избранного президента Джо Байдена могут ввести против РФ жесткие санкции, считают экономисты. Так, Россию могут отключить от международной платежной системы SWIFT, российские банки — перестать пускать на мировые рынки, а иностранному бизнесу могут запретить вкладываться в российские энергетические проекты.

Чтобы сохранить средства перед Новым годом, их можно вложить в валюту и облигации федерального займа, рассказал URA.RU эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев. Доллар и евро стабильнее рубля, а лучшим вариантом станут депозитные долларовые счета, дополнил его доцент кафедры «Финансы и кредит» Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета Максим Кривелевич. Облигации федерального займа, уверены экономисты, подходят для долгосрочных вложений.