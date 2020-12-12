Курсы мировых валют за сутки не изменились. За доллар утром 13 декабря нужно отдать 73,12 рубля. Евро обойдется в 88,77 рубля. На нефтяном рынке расклад в выходные также не меняется — после резкого роста в середине недели баррель Brent стоит 50,22 доллара, нефть марки WTI стоит 46,55 доллара за бочку.
Ситуация в России
В Госдуме предлагают штрафовать россиян за нарушение масочного режима во время посещения концертов и других массовых мероприятий. Зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко считает, что штрафовать нужно не заведения, а граждан.
Цены на автомобили в России вырастут на 2-3% в начале 2021 года, считают автоэксперты. Если кабмин одобрит повышение утильсбора, рост составит 5%. В целом за 2021 год стоимость авто может вырасти на 10%.
Кабмин России
Ситуация в мире
Всемирный банк выделил Украине
Рост цен на продукты связан главным образом не с пандемией, а с
Государства, составляющие 70% мировой экономики, готовы сокращать до нуля
Прогнозы и мнения экспертов
США с приходом к власти администрации избранного президента Джо Байдена могут ввести против РФ жесткие санкции, считают экономисты. Так, Россию могут отключить от международной платежной системы SWIFT, российские банки — перестать пускать на мировые рынки, а иностранному бизнесу могут запретить вкладываться в российские энергетические проекты.
Чтобы сохранить средства перед Новым годом, их можно вложить в валюту и облигации федерального займа, рассказал URA.RU эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев. Доллар и евро стабильнее рубля, а лучшим вариантом станут депозитные долларовые счета, дополнил его доцент кафедры «Финансы и кредит» Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета Максим Кривелевич. Облигации федерального займа, уверены экономисты, подходят для долгосрочных вложений.
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