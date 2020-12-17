17 декабря 2020

СМИ узнали имена задержанных из «русской мафии» в Испании. Отмывали деньги из РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт depositphotos.com, испания, мадрид, арена боя быков, бой быков, торос
Полиция утверждает, что русские втянули в свои преступные схемы испанских госслужащих Фото: depositphotos.com

Одним из 23 задержанных испанской полицией российских бизнесменов оказался Алексей Широков. Его и других задержанных подозревают в отмывании денег, попытках подкупить чиновников и политиков, сообщает газета El Pais со ссылкой на источники.

Газета назвала Широкова «королем отмывания». По данным источников издания, задержание 50-летнего россиянина произошло в его особняке в элитном комплексе Алтеа Хиллс в Аликанте. Известно, что Широков учился в местном университете на юриста. Остальные задержанные, как отмечает газета, его русские партнеры по бизнесу и помощники. Есть среди них и испанские госслужащие. «Некоторые из задержанных чиновников называли себя друзьями Широкова. Они не знали, что, оказывая ему услуги, стали частью преступной организации», — пишет El Pais.

Среди россиян задержаны Хакимов и Жижин, которые, по информации издания, отвечали за организацию процесса отмывания денег. Еще один участник — Митюрев. Он занимался вербовкой новых людей в преступную группу. «Русская мафия», как утверждает газета, также специализировалась на оказании нелегальных юридических услуг, в том числе на упрощении процедуры получения вида на жительство в Испании.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...