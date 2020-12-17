Одним из 23 задержанных испанской полицией российских бизнесменов оказался Алексей Широков. Его и других задержанных подозревают в отмывании денег, попытках подкупить чиновников и политиков, сообщает газета El Pais со ссылкой на источники.
Газета назвала Широкова «королем отмывания». По данным источников издания, задержание 50-летнего россиянина произошло в его особняке в элитном комплексе Алтеа Хиллс в Аликанте. Известно, что Широков учился в местном университете на юриста. Остальные задержанные, как отмечает газета, его русские партнеры по бизнесу и помощники. Есть среди них и испанские госслужащие. «Некоторые из задержанных чиновников называли себя друзьями Широкова. Они не знали, что, оказывая ему услуги, стали частью преступной организации», — пишет El Pais.
Среди россиян задержаны Хакимов и Жижин, которые, по информации издания, отвечали за организацию процесса отмывания денег. Еще один участник — Митюрев. Он занимался вербовкой новых людей в преступную группу. «Русская мафия», как утверждает газета, также специализировалась на оказании нелегальных юридических услуг, в том числе на упрощении процедуры получения вида на жительство в Испании.
Подписывайтесь на URA.RU в