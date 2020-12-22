В Свердловскую область поступила крупная партия вакцины от COVID

Прививки смогут поставить свердловчане, которые оставили заявки Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловскую область поступило 3 550 доз вакцины «Спутник V„от коронавируса. Об этом сообщил региональный штаб по борьбе с COVID-19.

«В регион доставлено 3 550 доз вакцины. Таким образом, Свердловская область получила уже больше 6,5 тысячи доз», — уточнили в штабе. Поступившую вакцину получат больницы Екатеринбурга. Каменск-Уральского, Нижнего Тагила, Первоуральска, Верхней Пышмы и другие муниципалитеты. «Ожидается, что прививку вакциной из этой партии поставят в том числе уральцам, которые подали соответствующие заявки в рамках тестовой записи через службу 122», — добавили в штабе.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что привился от коронавируса еще летом. «Сегодня я себя чувствую очень безопасно, может быть даже бессмертно», — заявил он.