22 декабря 2020

В Свердловскую область поступила крупная партия вакцины от COVID

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Вакцинация от COVID-19. Магнитогорск, вакцинация, гам-ковид-вак
Прививки смогут поставить свердловчане, которые оставили заявки Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Свердловскую область поступило 3 550 доз вакцины «Спутник V„от коронавируса. Об этом сообщил региональный штаб по борьбе с COVID-19.

«В регион доставлено 3 550 доз вакцины. Таким образом, Свердловская область получила уже больше 6,5 тысячи доз», — уточнили в штабе. Поступившую вакцину получат больницы Екатеринбурга. Каменск-Уральского, Нижнего Тагила, Первоуральска, Верхней Пышмы и другие муниципалитеты. «Ожидается, что прививку вакциной из этой партии поставят в том числе уральцам, которые подали соответствующие заявки в рамках тестовой записи через службу 122», — добавили в штабе.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что привился от коронавируса еще летом. «Сегодня я себя чувствую очень безопасно, может быть даже бессмертно», — заявил он.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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