В Свердловской области выбрали благотворителей года

Фонд святой Екатерины выделил 1,4 млрд рублей на борьбу с пандемией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге наградили лучших благотворителей года. Ими стали основатели Фонда святой Екатерины — генеральный директор УГМК Андрей Козицын, председатель совета директоров «Русской медной компании» Игорь Алтушкин и учредитель «Сима-ленд» Андрей Симановский.

«Мы стараемся на благо уральцев, на благо наших врачей, которые сегодня находятся на передовой. Безусловно, хочется, чтобы следующий год был легче, чем год уходящий. Есть большая надежда, что он пройдет в том ритме, в котором мы привыкли жить. Ну, а Фонд святой Екатерины будет рядом с нашими горожанами и жителями Свердловской области», — сказал директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Организатором премии выступает правительство Свердловской области. Региональный министр социальной политики Андрей Злоказов отметил весомый вклад Фонда в борьбу с пандемией. Благотворители выделили 1,4 млрд рублей. Деньги пошли на поддержку медицинской и социальной сфер региона, помощь многодетным малоимущим семьям.