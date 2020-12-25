В Роскачестве объяснили, как выбрать хорошее шампанское

При выборе вина стоит следовать своим предпочтением и обращать внимание на год урожая или дату розлива, а также на наименование товара. Об этом рассказала директор департамента исследования винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.
«При выборе недорогого шампанского для новогоднего стола следует обращать внимание на год урожая или на дату розлива (если год не указан). В том случае, если вы увидели на этикетке бутылки надпись „газированный винный напиток“, то от покупки лучше отказаться», — пишет агентство «Прайм» со слов Буняевой. Эксперт предостерегает, что в напиток входят вода и ароматизаторы.
При этом сейчас покупатели все больше отдают предпочтение виду вина брют. «В „Винном гиде России“ Роскачества соотношение сухих и более сладких вин примерно 50\50: среди 70 вин в исследование вошли 33 брюта и экстра брюта. Остальное — полусухие, полусладкие и сладкие игристые», — рассказала Буняева.
Ранее специалисты Роспотребнадзора составили инструкцию по выбору мандаринов. Важным в этом вопросе является внешний вид плода и место покупки, пишет агентство Nation News. При этом средний чек при покупке мандаринов в начале декабря вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уточняет «Национальная служба новостей».
Подписывайтесь на URA.RU в