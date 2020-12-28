Cоотношение умерших и заболевших COVID челябинцев меняется

Медики и власти готовятся к новогодним каникулам, которые грозят всплеском заражений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области, по данным на 29 декабря, зафиксировано 306 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 310, днем ранее 311), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. При этом несколько суток подряд в области умирает по 15 пациентов с COVID-19.

«С начала пандемии произошло 35 518 случаев заражения, сейчас в инфекционных отделениях больниц находятся 12 502 южноуральца. Умерли 15 человек в возрасте от 54 до 90 лет. Для шести из них COVID-19 осложнил тяжелые заболевания, девять пациентов умерли от ковидной пневмонии», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 144 человека, с начала пандемии — 21 702 жителя области.

Введенный в начале пандемии режим повышенной готовности продлен до 24 января. В регионе действуют ограничения на проведение массовых мероприятий, в заведениях общепита запрещены танцевальные, музыкальные и развлекательные программы. До 10 января 2021 года им также запрещена ночная работа с 23:00 и, соответственно, проведение новогодних и рождественских вечеринок.