Челябинцы стали реже заражаться, но чаще умирать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Cегодня, 29 декабря, — 388-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 304-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 35 212, выздоровели 21 558 и скончались 1 258 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 3 078 035 (+27 787) случаев заражения. Вылечились 2 471 309 (+20 480) пациентов — более 80% от заболевших. Умерли 55 265 (+487) человек — практически 1,8% от заразившихся.

В распространении COVID новая тенденция

В Челябинской области, по данным на 28 декабря, зафиксировано 310 случаев заражения коронавирусом за сутки. Накануне их было 311, а днем ранее — почти рекордные 316. На фоне спада заболеваемости растет смертность, которая вновь вернулась к показателю в 15 случаев за сутки.

В России по числу зараженных COVID лидирует Москва: 6 253 случаев инфекции за сутки. Далее идут Санкт-Петербург (+3 748) и Московская область (+606). На Урале традиционно первое место за Свердловской областью — 404 человека. На второй строчке Пермский край, третья — у Челябинской области. В ХМАО выявили коронавирус у 221 человека, в ЯНАО — у 175, еще 157 заболевших — в Тюменской области. Меньше всего заражений произошло в Курганской области (+103).

Проректор челябинского вуза умер от коронавируса

В Челябинске умер от коронавируса проректор Южно-Уральского института искусств, профессор Виктор Бабюк. Он заболел вместе с супругой. «У нее анализ выявил коронавирус, проректор был госпитализирован с двусторонней пневмонией. Сначала его состояние улучшилось, но потом вдруг резко стало хуже», — рассказал собеседник URA.RU. «По медицинским показаниям открытая гражданская панихида не состоится», — добавили также в пресс-службе ЮУрГИИ имени П. И. Чайковского. Так же в Челябинске хоронили знаменитого археолога и первооткрывателя Аркаима, профессора ЧелГУ Геннадия Здановича. Он также погиб от COVID.

Аэропорт Челябинска накажут после жалобы депутата Госдумы

Прокуратура признала правоту депутата Госдумы от ЛДПР Виталия Пашина, сообщившего о давке и несоблюдении коронавирусных ограничений в международном аэропорту Челябинска. Скандал разразился после того, как челябинцы пожаловались Пашину на огромные — до 200 человек — очереди в аэропорту в разгар пандемии коронавируса. При этом они указывали, что сотрудники воздушной гавани и полицейские смеялись, наблюдая за давкой.