На YouTube вышел новый выпуск шоу «Русская кибердеревня». Создатели роликов и нейропрезидент поздравили россиян с Новым годом на канале birchpunk.
«Говорят, что на Марсе нет зимы и Нового года. Это вранье! Посмотрите, как русские отмечают новый 2021 год в кибердеревне», — написали авторы канала в описании ролика. Российский нейропрезидент в конце видео поздравил граждан с праздником и отметил, что «атмосфера удивительной новогодней ночи» согревает сердца.
Также в ролике присутствует единственная живая елка, которую жителям кибердеревни удалось вырастить на Марсе. А главный герой дарит своему роботу опасный подарок, чуть не убивший одного из персонажей.
Пользователи уже оценили двухминутный ролик. Многие заявили, что это лучшее, что они видели в 2020 году, и что новогодняя кибердеревня создала им праздничное настроение. Некоторые даже решили пересылать видео друзьям в качестве новогодней открытки.
Первый ролик о русской кибердеревне вышел в конце ноября. Его высоко оценили как российские, так и зарубежные зрители YouTube. Видео похвалил даже глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, напоминает телеканал 360. Автор картины признался, что вдохновился самой ожидаемой игрой прошлого года Cyberpunk 2077, уточняет деловое издание «Взгляд».
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