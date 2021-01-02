Умер бывший коллега Ходорковского Алексей Шадрин

Один из основателей экономической журналистики в РФ, экс-глава пресс-службы нефтяной компании ЮКОС Алексей Шадрин скончался 2 января. Об этом журналистам сообщили его друзья.
«Один из основателей российской экономической журналистики и современных деловых коммуникаций Александр Шадрин скоропостижно скончался на 51-м году жизни», — «Интерфакс» со ссылкой на друзей и коллег умершего. О причине смерти информации нет.
Шадрин начал карьеру в газете «Коммерсантъ» в 1991 году и с перерывами работал там до 2006 года. В 2002—2005 годах он возглавлял пресс-службу ЮКОСа (нефтяная компания Михаила Ходорковского, которого в мае 2005 года осудили на 9 лет лишения свободы). После этого он работал директором по связям со СМИ ТНК ВР, вице-президентом «Стройтрансгаза», руководителем общественных связей НК «Башнефть» и директором по связям с общественностью в «Росгеологии».
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