02 января 2021

Умер бывший коллега Ходорковского Алексей Шадрин

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Алексей Шадрин возглавлял возглавлял пресс-службу НК ЮКОС до ареста Ходорковского Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Один из основателей экономической журналистики в РФ, экс-глава пресс-службы нефтяной компании ЮКОС Алексей Шадрин скончался 2 января. Об этом журналистам сообщили его друзья.

«Один из основателей российской экономической журналистики и современных деловых коммуникаций Александр Шадрин скоропостижно скончался на 51-м году жизни», — «Интерфакс» со ссылкой на друзей и коллег умершего. О причине смерти информации нет.

Шадрин начал карьеру в газете «Коммерсантъ» в 1991 году и с перерывами работал там до 2006 года. В 2002—2005 годах он возглавлял пресс-службу ЮКОСа (нефтяная компания Михаила Ходорковского, которого в мае 2005 года осудили на 9 лет лишения свободы). После этого он работал директором по связям со СМИ ТНК ВР, вице-президентом «Стройтрансгаза», руководителем общественных связей НК «Башнефть» и директором по связям с общественностью в «Росгеологии».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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