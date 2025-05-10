Сийярто объяснил, почему Европа оттягивает мир на Украине

Сийярто: ЕС оттягивает мир на Украине из-за страха нести ответственность
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Сийярто отметил, что действия европейских лидеров способствуют затягиванию конфликта
Сийярто отметил, что действия европейских лидеров способствуют затягиванию конфликта Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Европейские лидеры откладывают заключение мирного соглашения по Украине, опасаясь, что им придется нести ответственность за неэффективность избранной ими стратегии урегулирования конфликта. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

"Европейские политики избрали неверную стратегию. <...> Окончание конфликта будет иметь последствия для этих политиков. Поэтому они хотят как можно дольше оттягивать этот момент", — заявил министр в интервью газете Neue Z?rcher Zeitung. По словам Сийярто, утверждения европейских представителей о возможности победы Киева и нецелесообразности перемирия способствуют затягиванию конфликта.

Ранее Вашингтон уже призывал европейских партнеров ускорить поиск решения по Украине. США отметили, что не намерены тратить время на затяжные переговоры. В Кремле также отмечали отсутствие инициативы со стороны Европы.

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Европейские лидеры откладывают заключение мирного соглашения по Украине, опасаясь, что им придется нести ответственность за неэффективность избранной ими стратегии урегулирования конфликта. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. "Европейские политики избрали неверную стратегию. <...> Окончание конфликта будет иметь последствия для этих политиков. Поэтому они хотят как можно дольше оттягивать этот момент", — заявил министр в интервью газете Neue Z?rcher Zeitung. По словам Сийярто, утверждения европейских представителей о возможности победы Киева и нецелесообразности перемирия способствуют затягиванию конфликта. Ранее Вашингтон уже призывал европейских партнеров ускорить поиск решения по Украине. США отметили, что не намерены тратить время на затяжные переговоры. В Кремле также отмечали отсутствие инициативы со стороны Европы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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