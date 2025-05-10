«Никакой победы»: в США сделали жесткое заявление после парада в Москве

Подполковник Дэвис: парад Победы в Москве показал, что Украина ждет поражение
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Парад в Москве продемонстрировал мощ России (архивное фото)
Парад в Москве продемонстрировал мощ России (архивное фото) Фото:
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Парад Победы, прошедший 9 мая в Москве, свидетельствует о том, что Украина лишена шансов на победу в конфликте с Россией. Об этом сообщил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Я смотрел [парад в Москве] немного, но достаточно, чтобы понять, что это мощные образы. <...> У них (украинцев — прим. URA.RU) нет никакой победы, никаких доказательств силы», — заявил подполковник в эфире своего YouTube-канала.

Дэвис отметил, что поражение Украины неизбежно. Однако лишь глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает тщетно убеждать в обратном. По словам подполковника, заявления президента Украины звучат так, будто он стремится производить впечатление, сравнимое с появлением ушей Микки-Мауса на его голове.

Парад Победы в Москве прошел 9 мая, несмотря на намеки Зеленского на возможный удар по столице в этот день. Зеленский также отказался от предложенного президентом РФ Владимиром Путиным перемирия. 

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Парад Победы, прошедший 9 мая в Москве, свидетельствует о том, что Украина лишена шансов на победу в конфликте с Россией. Об этом сообщил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. «Я смотрел [парад в Москве] немного, но достаточно, чтобы понять, что это мощные образы. <...> У них (украинцев — прим. URA.RU) нет никакой победы, никаких доказательств силы», — заявил подполковник в эфире своего YouTube-канала. Дэвис отметил, что поражение Украины неизбежно. Однако лишь глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает тщетно убеждать в обратном. По словам подполковника, заявления президента Украины звучат так, будто он стремится производить впечатление, сравнимое с появлением ушей Микки-Мауса на его голове. Парад Победы в Москве прошел 9 мая, несмотря на намеки Зеленского на возможный удар по столице в этот день. Зеленский также отказался от предложенного президентом РФ Владимиром Путиным перемирия. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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