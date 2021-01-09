Число кандидатов на выборах главы Сургута побило все рекорды

Около половины кандидатов на пост главы Сургута отказалось от обнародования информации о себе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Число претендентов на пост главы Сургута перевалило уже за 50 человек. Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента города.

«10 января появилось трое новых кандидатов. Среди них двое сургутян 1985 и 1986 года рождения, а также девушка 1988 года рождения. Больше они не захотели ничего о себе раскрывать. Таким образом, общее число кандидатов составляет 52 человека», — сообщил инсайдер. Дозвониться до секретаря конкурсной комиссии по выборам главы Сургута корреспонденту URA.RU не удалось. Она не ответила на телефонный звонок.

Другой источник URA.RU, знакомый с ситуацией, отметил, что это самое большое число участников выборной гонки в Сургуте. «В 2016 году, когда мэром Сургута избрали Вадима Шувалова, на этот пост претендовали 14 человек. Годом ранее, когда переизбирался на второй срок Дмитрий Попов, было 13 кандидатов», — отметил собеседник агентства.

Политолог Андрей Шуклин в разговоре с URA.RU сравнил нынешний ажиотаж среди кандидатов с понятием отложенного спроса в экономике. «Какое-то время у многих людей не было никакой возможности даже думать о политической карьере. Для этого была слишком большая цена входного билета — сбор подписей, деньги на избирательную кампанию. А в нынешнем конкурсе на выборах главы города все просто, подал документы и ты уже автоматически кандидат. Шлюз открылся, и население пошло реализовывать накопившиеся амбиции», — считает эксперт.

Ранее URA.RU сообщало, что прием документов на пост главы Сургута продолжается до 12 января. После чего конкурсная комиссия приступит к отбору кандидатов. А имя нового мэра Сургута назовут депутаты городской думы во время заседания 18 января.