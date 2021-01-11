11 января 2021
10 января 2021
09 января 2021

Продлена проверка по факту смерти экс-начальника «Белого лебедя»

© Служба новостей «URA.RU»
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Фото с места событий - стрельбы в школе № 15. Шадринск, следственный комитет россии
Саркисян был найден погибшим 4 января Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Пермском крае продлен срок доследственной проверки по факту смерти бывшего начальника исправительной колонии «Белый лебедь» Ашота Саркисяна. Он был найден мертвым в собственном автомобиле с пистолетом в руке.

«В СУ СКР по Пермскому краю продлен срок доследственной проверки по факту смерти начальника „Белого лебедя“ Ашота Саркисяна», — информирует «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на собственные источники. На какой срок продлен срок проверки, не уточняется. В пресс-службе СУ СКР края URA.RU не смогли уточнить данную информацию. Там пояснили, что максимальный срок проведения доследственной проверки может составить до 30 суток.

«В течение месяца следователь обязан принять процессуальное решение в рамках проводимой им доследственной проверки», — отметила старший помощник руководителя краевого СКР Ирина Незнамова. Тело Саркисяна с пистолетом в руке было обнаружено 4 января после ДТП. По одной из версий, он мог покончить с собой из-за проблем своего сына.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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