Экс-полицейский заявил об острой нехватке кадров в МВД

Российская полиция столкнулась с серьезным некомплектом аттестованных кадров. Действующие сотрудники органов внутренних дел не выдерживают нагрузки и увольняются, а на их места никто не спешит идти. Экс-начальник криминальной милиции ОВД Москвы, адвокат Евгений Харламов в разговоре с URA.RU подчеркнул, что ситуация с недобором в ближайшее время лишь усугубится.
«Чтобы вы понимали. На территории одного отдела внутренних дел в Москве проживает порядка 150 тысяч человек. Ранее эту территорию обслуживали, как правило, 3-4 машины, помимо этого были как минимум 2-3 пеших патруля, 2-3 экипажа вневедомственной охраны и, собственно, приданные силы (солдаты внутренних войск и так далее). Сейчас что происходит? 1-2 машины фактически работают на территории подразделения», — рассказал Харламов.
Собеседник агентства связывает некомплект с ужесточившимися условиями работы. По словам Харламова, несмотря на то, что руководство ведомства публично заявляет, что в России нет «палочной системы» (системы статистической оценки с выставляемыми показателями раскрываемости уголовных дел), с полицейских требуют раскрытия преступлений и административных правонарушений. «В погоне за этими показателями и скрывается вот этот дьявол, а дьявол кроется в мелочах — сотрудники устают и естественно увольняются», — добавил Харламов. Экс-начальник милиции подчеркнул, что катастрофическая нехватка кадров из-за сложной экономической ситуации в стране в ближайшее время лишь усугубится.
Источник URA.RU в свердловской полиции также подтвердил некомплект аттестованных кадров в регионе. По его словам, причина нехватки сотрудников кроется также и в низкой квалификации соискателей — многие из них не проходят обязательные при трудоустройстве психологическое и интеллектуальное тестирования.
О серьезном некомплекте аттестованных сотрудников в рядах российской полиции изначально заявлялось в паблике «Омбудсмен полиции». Анонимный пользователь сообщества, ссылаясь на слова первого замминистра ведомства Александра Горового, назвал ситауцию с недобором исторически рекордной.
В МВД РФ направлен запрос. На момент публикации ответ еще не был получен.
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