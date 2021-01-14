Twitter ограничил доступ к аккаунту вакцины «Спутник V»

Доступ к официальной странице российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Twitter оказался ограничен. Соцсеть скрыла аккаунт из-за «необычных действий», которые с него выполнялись.
«Через Twitter мы открыто делились всей информацией о вакцине и о том, как она работает. Мы просим всех наших подписчиков обратиться в Twitter и попросить компанию вернуть нам доступ к учетной записи», — сообщает telegram-канал «Спутника V».
Последней записью аккаунта была новость о том, что Россия представит «Спутник V» на одобрение Евросоюзу. Создатели вакцины также отмечают, что через Twitter они предлагали сотрудничество англо-шведской компании AstraZeneca, производящей другую вакцину. Им удалось договориться.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что привился от коронавируса. Минздрав оценивает вероятность заболеть коронавирусом после прививки «Спутником V» как минимальную, отмечает RT. Переломный момент кризиса, связанного с COVID-19 уже наступил благодаря вакцинации, приводит мнение главы правительства РФ Михаила Мишустина телеканал 360.
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