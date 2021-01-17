Егор Крид перенес зимние концерты на осень из-за коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певец Егор Крид (Егор Булаткин) перенес на осень концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Решение принято из-за эпидемиологической обстановки. Об этом Крид сообщил в Instagram.

«В связи с эпидемиологической ситуацией мои концерты переносятся на осень-2021. Мы не можем себе позволить рисковать здоровьем и безопасностью зрителей. Я подготовил новое шоу, и вы его обязательно увидите. Берегите себя», — написал Крид в сторис.

Концерт в московском «Мегаспорте», который должен был пройти 21 февраля, перенесли на 19 октября. Шоу в Ледовом дворце Санкт-Петербурга с 26 февраля перенесено на 23 октября. При этом все купленные билеты остаются действительными и не требуют обмена.