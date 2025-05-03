Медведев ответил Трампу, заявившему о весомом вкладе Америки во Второй мировой войне

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев назвал заявление президента США Дональда Трампа о ведущей роли Соединенных Штатов в разгроме нацизма во Второй мировой войне излишне пафосным и необоснованным. Медведев подчеркнул, что День Победы — российский праздник, который отмечается 9 мая.
«Трамп давеча сообщил о том, что США внесли главный вклад в Победу во Второй мировой войне и что он установит праздник 8 мая. Праздник — это неплохо. А по первому выводу — пафосная чушь. Пусть вспомнит (спросит), кто взял Берлин. Кто громил врага четыре с лишним года. Кто освобождал неблагодарную Европу. Наш народ положил 27 млн жизней своих сыновей и дочерей во имя уничтожения проклятого фашизма. Поэтому День Победы — наш и он 9 мая! Так было, так есть, так будет всегда!» — написал Медведев в своих соцсетях.
Президент США Дональд Трамп 2 мая опубликовал пост, в котором заявил, что вклад Соединенных Штатов в победу во Второй мировой войне значительно превосходил участие других государств. Он провозгласил 8 мая Днем Победы в США. Помимо этого политик объявил 11 ноября Днем Победы в Первой мировой войне. Он подчеркнул, что США выиграли оба этих события. Трамп также отметил, что во время этих войн никто из союзников не был близок по силе и храбрости американским военным.
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