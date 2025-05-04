Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет резко осудил заявления главы Украины Владимира Зеленского, назвав его отказ от перемирия проявлением трусости. Он подчеркнул, что действия киевского режима привели к гибели тысяч мирных жителей и разрушению Украины.
«Зеленский ведет себя как трусливый преступник, угробивший сотни тысяч жизней мирного украинского населения в некогда процветающей стране», — передает его слова РИА Новости. Шеремет также обвинил Зеленского в организации геноцида славянского народа и угрозах в адрес других государств.
Владимир Зеленский отверг инициативу президента России Владимира Путина о перемирии на 9 Мая. Западные издания считают, что это могло бы ослабить его позиции.
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