В Госдуме набросились на Зеленского из-за его отказа от перемирия с РФ

Депутат Госдумы Шеремет: Зеленский — это трусливый преступник
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Перемирие должно было быть приурочено ко Дню Победы
Перемирие должно было быть приурочено ко Дню Победы Фото:

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет резко осудил заявления главы Украины Владимира Зеленского, назвав его отказ от перемирия проявлением трусости. Он подчеркнул, что действия киевского режима привели к гибели тысяч мирных жителей и разрушению Украины.

«Зеленский ведет себя как трусливый преступник, угробивший сотни тысяч жизней мирного украинского населения в некогда процветающей стране», — передает его слова РИА Новости. Шеремет также обвинил Зеленского в организации геноцида славянского народа и угрозах в адрес других государств.

Владимир Зеленский отверг инициативу президента России Владимира Путина о перемирии на 9 Мая. Западные издания считают, что это могло бы ослабить его позиции.

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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет резко осудил заявления главы Украины Владимира Зеленского, назвав его отказ от перемирия проявлением трусости. Он подчеркнул, что действия киевского режима привели к гибели тысяч мирных жителей и разрушению Украины. «Зеленский ведет себя как трусливый преступник, угробивший сотни тысяч жизней мирного украинского населения в некогда процветающей стране», — передает его слова РИА Новости. Шеремет также обвинил Зеленского в организации геноцида славянского народа и угрозах в адрес других государств. Владимир Зеленский отверг инициативу президента России Владимира Путина о перемирии на 9 Мая. Западные издания считают, что это могло бы ослабить его позиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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