Логотип будет подсвечиваться так же, как и предыдущая конструкция Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После крупнейшей за всю историю Сбербанка России реорганизации в Екатеринбурге сменился логотип компании. Эмблему на данный момент монтируют на здании центрального офиса на улице Куйбышева, 67, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Сейчас монтируется новая „шайба“, которая не сильно отличается от предыдущей версии. Прошлый логотип полностью сняли 26 декабря, а каркас новой начали монтировать в новогодние праздники», — уточнил журналист. Предполагается, что логотип будет подсвечиваться так же, как и предыдущая конструкция. Жители находящихся по соседству зданий прозвали его «зловещим оком» или «оком Сбербанка». С 2012 года свет от эмблемы мешал спать горожанам по ночам.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе банка на момент публикации не удалось. В банк был отправлен запрос. Ответ пока не получен.

Прошлый логотип Сбербанка, бело-зеленый круг с галками, появился более 10 лет назад. Информация о возможной разработке нового бренда Сбербанка появилась в конце 2018 года. По данным экспертов, стоимость ребрендинга могла составить примерно 100-300 млн долларов.

Логотип до ребрендинга Сбербанка Фото: URA.RU

Логотип после ребрендинга Сбербанка Фото: URA.RU