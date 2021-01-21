21 января 2021

Из Екатеринбурга выслали американского шпиона. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. sergiu-nista/Unsplash. Екатеринбург, шпион
Он попал под подозрения в разведывательной деятельности Фото: sergiu-nista/unsplash.com

Сотрудника Генерального консульства США в Екатеринбурге Энтони Гроха выслали из города. Об этом URA.RU сообщили источники в дипломатических кругах. Причиной стали подозрения в том, что он занимался в столице Урала разведкой в интересах Америки.

Высылка дипломата состоялась в конце ноября 2020-го. «Офицеру службы дипломатической безопасности Энтони Гроху пришлось покинуть нашу страну в максимально короткие сроки, — рассказал собеседник агентства. — Причиной стали многочисленные нарушения дипломатом российского законодательства». По неофициальным данным, Грох был выслан, так как оказался под подозрением в организации разведывательной деятельности.

Получить комментарий представителей Генерального консульства США в Екатеринбурге к моменту публикации не удалось (запрос направлен). Ранее генконсул США в Екатеринбурге Эми Сторроу в официальном обращении заявляла, что все сотрудники дипмиссии остаются на своих рабочих местах, несмотря на пандемию COVID-19.

Офицер службы дипломатической безопасности США Энтони Грох (в футболке с надписью SWAT — американский спецназ)
Фото: читатели URA.RU
В конце ноября Грох был выслан из России
Фото: читатели URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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