В ХМАО федеральный судья стал руководителем аппарата думы

Руководителем аппарата сургутской думы назначен бывший судья сургутского городского суда Геннадий Чех. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе представительного органа власти.
«Да, он уже приступил к выполнению служебных обязанностей. Прежний руководитель аппарата думы Ирина Стремиленко вышла на пенсию», — прокомментировали в пресс-службе думы Сургута.
Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, считает, что назначение Чеха мог пролоббировать помощник спикера сургутской думы Вадим Клочков. «Клочков бывший председатель сургутского городского суда. Естественно, они с Чехом хорошо знакомы. Геннадий Викторович заработал стаж, который позволяет ему получать судейскую пенсию. Но он еще достаточно молод и амбициозен. Поэтому решил продолжить карьеру на муниципальной службе», — прокомментировал инсайдер. Дозвониться по рабочим номерам телефона до Чеха и Клочкова журналисту URA.RU не удалось.А их сотовых номеров нет в распоряжении агентства.
Ранее URA.RU сообщало, что экс-руководитель аппарата сургутской думы Руслан Васильев был пойман при получении взятки. Он обещал предпринимателю из Москвы поспособствовать в приобретении контроля над АО «Агентства воздушных сообщений», которое на тот момент принадлежало мэрии.
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