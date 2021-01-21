21 января 2021
20 января 2021

В ХМАО федеральный судья стал руководителем аппарата думы

© Служба новостей «URA.RU»
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Геннадий Чех сменил судейскую мантию на муниципальную службу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководителем аппарата сургутской думы назначен бывший судья сургутского городского суда Геннадий Чех. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе представительного органа власти.

«Да, он уже приступил к выполнению служебных обязанностей. Прежний руководитель аппарата думы Ирина Стремиленко вышла на пенсию», — прокомментировали в пресс-службе думы Сургута.

Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, считает, что назначение Чеха мог пролоббировать помощник спикера сургутской думы Вадим Клочков. «Клочков бывший председатель сургутского городского суда. Естественно, они с Чехом хорошо знакомы. Геннадий Викторович заработал стаж, который позволяет ему получать судейскую пенсию. Но он еще достаточно молод и амбициозен. Поэтому решил продолжить карьеру на муниципальной службе», — прокомментировал инсайдер. Дозвониться по рабочим номерам телефона до Чеха и Клочкова журналисту URA.RU не удалось.А их сотовых номеров нет в распоряжении агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-руководитель аппарата сургутской думы Руслан Васильев был пойман при получении взятки. Он обещал предпринимателю из Москвы поспособствовать в приобретении контроля над АО «Агентства воздушных сообщений», которое на тот момент принадлежало мэрии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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