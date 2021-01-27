С компании свердловского экс-мэра требуют 52 млн рублей

Компания, учредителем в которой является Андрей Зашляпин, сорвала сроки строительства Фото: Андрей Зашляпин, Facebook

Свердловский арбитражный суд рассматривает иск ООО «СКМ-Торг» и ООО «Альфа Строй» к АО «Среднеуральское строительное управление», принадлежащее семье экс-мэра Среднеуральска Александра Зашляпина. Истцы требуют возмещения убытков в общей сумме около 52 млн рублей, говорится в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.

«Истцы ходатайствуют о взыскании убытков в возмещение вреда размере 45 710 605 рублей и убытков за несвоевременную сдачу объекта в размере 6 238 241 рубль», — говорится на сайте суда. «В данном эпизоде мы были привлечены в качестве третьей стороны, поэтому пояснений по сути разбирательства предоставить не можем», — прокомментировали URA.RU ситуацию в Acons Group, застройщике ЖК «Clever Park», которому принадлежит ООО «Альфа Строй».

До ООО «СКМ-Торг» дозвониться не удалось — предприятие находится в стадии банкротства, по телефонам, указанным в сервисе СБИС, вызов временно запрещен. На момент публикации не удалось узнать и точку зрения Андрея Зашляпина — его телефон находился вне зоны доступа сети. Агентство готово предоставить ему право на публикацию ответа.

Андрей Зашляпин уволился с поста мэра Среднеуральска в начале января. Поводом для этого стала претензия областной прокуратуры. Градоначальник не уведомил областные власти о конфликте интересов: «Среднеуральское строительное управление», которое возглавляет его племянник Кирилл Зашляпин, выиграло у мэрии Среднеуральска муниципальный контракт на сумму 626 млн рублей. При этом в учредителях предприятия числятся сам мэр и его отец Аркадий Зашляпин. Врио главы Среднеуральска назначен бывший первый вице-мэр Екатеринбурга Александр Ковальчик.