Роспотребнадзор: где в ХМАО чаще всего заражаются коронавирусом

Жители ХМАО чаще всего заражаются коронавирусом в торговых центрах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители ХМАО чаще всего заражаются коронавирусом в торговых центрах. На втором месте рейтинга эпидрисков находится общественный транспорт, на третьем — отделения банков и почты. Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора ХМАО Майя Соловьева на очередном заседании оперативного штаба Югры, передает корреспондент URA.RU.

«На первом рейтинге эпидрисков — торговые центры, с ростом в 74%. Второе ранговое место — общественный транспорт. Им пользовались 23,9% от числа опрошенных заболевших. Другие общественные места: МФЦ, банки, почта — 14%», — объяснила Соловьева.

Глава Роспотребнадзора добавила, что в течение двух последних месяцев число заражений в семьях и близком окружении выросло до 37% (было 25%). Наибольший рост наблюдается среди работников промышленных предприятий (23%), индивидуальных предпринимателей (15,6%) и медиков (14,4%). А число заразившихся учителей и госслужащих, наоборот, снизилось.

Ранее в ХМАО назвали самые опасные во время пандемии профессии. Чаще остальных заражались коронавирусом работники промышленных предприятий, учителя и медики.