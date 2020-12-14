В ХМАО назвали самые опасные во время пандемии профессии

В ХМАО количество заболевших работников промпредприятий составило 20% от общего числа заразившихся коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО больше остальных рискуют заразиться коронавирусом работники промышленных предприятий. На втором месте оказались сотрудники образовательных организаций. Третье место заняли медики. Об этом рассказала заместитель руководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева на заседании окружного оперштаба.

«Продолжается снижение заболеваемости среди работников промпредприятий, но все еще остается на высоком уровне — 20% от общего количества заболевших. Второе место заняли сотрудники образовательных организаций. На третьем — работники здравоохранения», — доложила Кудрявцева.

Кудрявцева добавила, что в четыре раза выросла доля болеющих в сфере услуг, а количество заболевших работников культуры выросло на 50%. Число заразившихся госслужащих уменьшилось, число инфицированных в рядах работников общепита остается на прежнем уровне.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО увеличилась смертность от коронавируса. За минувший месяц от инфекции умерли 160 человек.