В Екатеринбурге задержали экс-адвоката, обманувшего пенсионера

Подозреваемый в мошенничестве взял 900 тысяч рублей за услуги и пропал Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Полицейские Екатеринбурга задержали 57-летнего мужчину, похитившего 900 тысяч рублей у пенсионера. По версии следствия, подозреваемый обманул 70-летнего пенсионера, представившись адвокатом. Об этом URA.RU сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

По данным полиции, сына пенсионера в прошлом году приговорили к длительному сроку в колонии. Поэтому ему понадобилась помощь адвоката. «Пенсионер нашел в интернете сайт человека, представлявшегося адвокатом по уголовным делам с 30-летним стажем. Мужчина связался с „адвокатом“ и изложил суть своей проблемы. Собеседник согласился помочь пенсионеру, но заявил, что для решения его проблемы понадобится крупная сумма денег для оплаты его расходов», — сообщили агентству в пресс-группе управления МВД по Екатеринбургу.

Встреча сторон произошла в районе станции метро «Уралмаш», при передаче денег договоров не оформляли. Несмотря на это пожилой мужчина отдал 900 тыс. руб. за пересмотр уголовного дела сына. После этого псевдоадвокат перестал выходить на связь, потерпевший обратился в полицию. На днях мужчину задержали. «В ходе проверки выяснилось, что он не только лишен адвокатского статуса, но и ранее судим», — уточнили в полиции. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 3, ст. 159 УК РФ).

По данным источника в адвокатских кругах, подозреваемого в мошенничестве зовут Александр Семенов. «У него очень мощная реклама в интернете, есть собственный сайт с прайсами и достижениями. Поэтому люди действительно могли попасться на эту уловку», — поделился собеседник агентства. По его данным, Семенова судили за присвоение денег в особо крупном размере (ст.160 УК), обналичивание денег (174.1). По приговору человек с данными Семенова получил три года колонии общего режима. Срок отбывал в ИК-13 Нижнего Тагила для бывших силовиков.

По телефону, указанному на сайте «адвоката» на звонок корреспондента агентства не ответили. По данным полиции, подозреваемый в мошенничестве находится под подпиской о невыезде.