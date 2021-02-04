Аргументы за и против гипотезы высказали гости программы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Версия о том, что фотограф Дмитрий Лошагин, осужденный за убийство жены-фотомодели Юлии Прокопьевой и едва не выпущенный из колонии — серийный убийца, стала главной темой ток-шоу «Прямой эфир». Такое предположение высказал ведущий Андрей Малахов.

«Неужели фотограф-убийца и есть тот самый неуловимый уральский маньяк, который последние 20 лет охотился за девушками-моделями и жестоко с ними расправлялся?» — спросил Малахов в начале программы. Аргументы за и против этой гипотезы высказали гости эфира.

В частности, речь в программе шла об убийстве в 1998 году Олеси Демидовой — владелицы модельного агентства. «Ее пригласили на мероприятие — она сидела, кофе пила. На этом мероприятии Дима Лошагин был. Она ушла с конкурса и не вернулась. Ее нашли, как и Юлечку, не сразу — через четыре или пять дней», — рассказала мать девушки Галина Ланданер. По ее рассказу, опознать дочь удалось благодаря маникюру, который та делала сама.

О том, что Лошагину были присущи приступы ярости, вспомнила и его первая жена Татьяна. «Я сидела в детской комнате с годовалым ребенком на коленках, читала ему сказку. Влетает Дмитрий, начинает говорить про ревность и бить меня по лицу. После этого конфликта наш брак и начал подходить к разводу», — рассказала Лошагина. Также она припомнила случай, когда Дмитрий, уже после развода, на глазах других облил ее соком, ударил по голове и уронил на пол.

Однако, по словам екатеринбургского юриста Ивана Волкова, гипотеза, что Лошагин — серийный маньяк, безосновательна. «Оперативные сотрудники ездили к Лошагину в колонию в Новую Лялю. Отрабатывая версию о причастности его к убийству Олеси Демидовой, они заставили его пройти полиграф. Он не хотел — ему сказали: «Хорошо, тогда эти фото увидит вся колония». Представляете, сказать заключенному: мы сейчас покажем фотографию, как ты стоишь с другим мужчиной в голом виде, и вы держите друг друга за пятую точку». И он прошел полиграф. Но его причастность к другим серийным преступлениям не подтвердилась».