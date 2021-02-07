Они расстреляли из автоматов бизнесмена из Когалыма Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Суд ХМАО признал виновными двух жителей Дагестана, являющихся активными участниками группировки «Шамхаловские». В 2008 году из двух автоматов Калашникова они расстреляли предпринимателя из Когалыма на глазах у его ребенка и ранили водителя, сообщили URA.RU в следственном управлении следственного комитета по ХМАО.

«Участники группировки „Шамхаловские“, 12 лет находившиеся в международном розыске, признаны виновными в незаконном приобретении, хранении и перевозке огнестрельного оружия, убийстве, совершенном общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору и покушении на убийство двух лиц, а также в использовании заведомо подложного документа», — добавили в следственном комитете.

Обвинение доказало, что обвиняемые в 2008 году расстреляли из автоматов бизнесмена из Когалыма, который в это время был в машине с сыном, а также ранили водителя. Преступление они совершили из чувства мести, считая что именно этот бизнесмен «заказал» убийство их родственника из Махачкалы. Совершив преступление, они 12 лет по поддельным документам жили в Дагестане, находясь в международном розыске. Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновным наказание в виде 12 и 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также осужденные обязаны выплатить 4,1 млн рублей семье погибшего.

Банда «Шамхаловских» вела свою преступную деятельность на территории ХМАО, ориентировочно, с 1995 по 2001 годы. Вместе с «Бочинскими», «Вергуленскими», «Миллионеровскими» и другими бандами, они участвовали в убийствах в Нижневартовске и соседних муниципалитетах.