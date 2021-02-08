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Часть Перми осталась без электричества

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, ток, провода, напряжение, подстанция, электричество
Отключение электроэнергии произошло в микрорайоне Парковый Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми часть микрорайона Парковый осталась без электричества. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе филиала «Пермэнерго»-МРСК «Урала». В компании уточнили, что сейчас идет поэтапное подключение домов к электросети.

«В 8.30 в жилом фонде, расположенном по улицам Куфонина, Подлесная, проспект Парковый произошло технологическое отключение электроэнергии. Сейчас энергетики включают отключенные от сети дома», — пояснили в пресс-службе.

Сколько именно домов попало под отключение, в «Пермэнерго» не уточнили. Причины отключения электричества выяснит специально созданная комиссия.

Новость обновлена 9 февраля в 10:25

«Электричество в отключенные дома микрорайона Парковый подано», — сообщили в филиале «Пермэнерго»-МРСК «Урала».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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