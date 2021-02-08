Часть Перми осталась без электричества

В Перми часть микрорайона Парковый осталась без электричества. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе филиала «Пермэнерго»-МРСК «Урала». В компании уточнили, что сейчас идет поэтапное подключение домов к электросети.
«В 8.30 в жилом фонде, расположенном по улицам Куфонина, Подлесная, проспект Парковый произошло технологическое отключение электроэнергии. Сейчас энергетики включают отключенные от сети дома», — пояснили в пресс-службе.
Сколько именно домов попало под отключение, в «Пермэнерго» не уточнили. Причины отключения электричества выяснит специально созданная комиссия.
Новость обновлена 9 февраля в 10:25
«Электричество в отключенные дома микрорайона Парковый подано», — сообщили в филиале «Пермэнерго»-МРСК «Урала».
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