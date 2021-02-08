Российский политолог увидел угрозу в срыве выборов в Сургуте

В АПЭК дали оценку срыву выборов главы Сургута Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Выборы мэра Сургута

Срыв выборов главы Сургута может восприниматься в качестве имиджевой потери губернатора Югры Натальи Комаровой. Об этом в своем telegram-канале написал глава агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

«Выборы мэра Сургута привлекли внимание не только региональных, но и федеральных СМИ. В контексте предстоящих думских выборов, а также выборов в окружной парламент Югры несостоявшиеся выборы мэра могут быть интерпретированы как фактор, негативно влияющий на политическую устойчивость», — считает Орлов.

Впрочем, политолог считает, что по другим показателям, среди которых социально-экономическое развитие региона, высокий процент реализации нацпроектов, результаты голосования по Конституции РФ и результаты прошлогодних выборов свидетельствуют о высоком уровне контроля за ситуацией. «Срыв первого конкурса может быть компенсирован результатами второго», — отмечает эксперт.

Источник агентства, знакомый с положением дел в руководстве региона, считает, что ничего экстраординарного не произошло: «Выборы в Сургуте были использованы внутриполитическим блоком правительства Югры как полигон для замера общественно-политической ситуации в ключевом городе накануне главных выборов 2021 года. Никто не ограничивал никоим образом количество кандидатов, а наоборот всячески продвигалась идея простоты регистрации и равных правил для всех. Единственное, что в этом проекте не удалось, это завершить его на первом этапе. Вмешался случай: никто не мог предугадать гибель Геннадия Федоровича Бухтина, и того факта, что один из приоритетных кандидатов (Андрей Филатов — ред.) заболеет ковидом».

Ранее URA.RU сообщало, что первый конкурс на должность главы Сургута был признан несостоявшимся из-за того, что среди 61 участников лишь у одного из кандидатов были правильно заполнены все документы. После чего городская дума объявила о перезапуске выборов.