11 февраля 2021
10 февраля 2021

В Сургуте арестовали кавказца, жестоко избившего детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, арест, наручники
Обвиняемый проведет следующие два месяца в следственном изоляторе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сургутские следователи арестовали 31-летнего уроженца Кавказа, который жестоко избивал полуторамесячного сына и полуторагодовалую падчерицу. Уголовное дело также возбуждено против матери пострадавших детей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета ХМАО.

«Обвиняемый арестован сроком на два месяца», — сообщили в пресс-службе следственного комитета ХМАО. Там также уточнили, что в отношении его сожительницы также возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ — «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».

По версии следствия, подозреваемая не выполняла обязанности по воспитанию детей, допуская жестокое обращение со стороны гражданского мужа. «Несмотря на инвалидность одного из детей — 2017 года рождения, подозреваемая не исполняла рекомендации по его лечению, не посещала с ним медицинское учреждение и на длительные периоды оставляла его и других, более младших, детей без присмотра», — говорится в сообщении пресс-службы СК по ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что в администрации Сургута произошедший случай назвали дикостью. 31-летнему уроженцу Кавказа предъявлено обвинение за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью двум несовершеннолетним детям.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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