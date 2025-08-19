Кому и на сколько повысят зарплаты с 1 октября: полный список профессий

В России отдельным категориям бюджетников повысят оклады осенью
Оклады работников федеральных, бюджетных и автономных учреждений повысятся на 7,6%
С 1 октября 2025 года оклады большинства федеральных и муниципальных служащих в России увеличатся на 4,5%. Повышение коснется работников министерств, ведомств, территориальных управлений, муниципальных органов власти.

Запланированное на октябрь повышение заработных плат будет реализовано поэтапно и затронет как гражданских работников, так и представителей ведомств. Для каждой из этих категорий предусмотрен отдельный порядок индексации. Депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин сообщил, что оклады работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений повысят на 7,6%. Каких сотрудников коснется повышенная индексация — в материале URA.RU.

Повышение зарплат для госслужащих

С 1 октября 2025 года планируется повышение зарплат для госслужащих, работников министерств, ведомств и муниципальных чиновников. Увеличение составит 4,5%. Это решение принято в рамках «майских указов» и направлено на защиту доходов от инфляции.

Работники судопроизводства 

Помощники судей, секретари заседаний, специалисты аппаратов судов и сотрудники Судебного департамента при Верховном суде получат повышение зарплаты на 4,5%. Судьи федерального уровня имеют свои правила индексации, но для остальных работников применяется общий подход.

Индексация заработной платы сотрудников силовых ведомств запланирована на 1 октября. При этом повышение коснется не всех работников, занятых в структурах, финансируемых из военного бюджета. Для отдельных групп, в частности административно-хозяйственного персонала, пересмотр уровня оплаты труда перенесен на 1 января 2026 года. Предполагается, что увеличение зарплаты составит от 4 до 10,2% — конкретный размер будет зависеть от уровня инфляции и ведомственных коэффициентов.

Критически важные профессии

Повышение зарплат бюджетников, занятых в сферах, признанных критически важными для государства составит 7,6%. Изменения затронут работников образования, здравоохранения, культуры, социальной поддержки и служб, ответственных за техногенную безопасность.

«Повышение коснется более четырех миллионов сотрудников: это врачи, учителя, психологи, методисты, музейные работники, специалисты МЧС и других жизненно важных направлений», — пишет «Life.ru». В министерстве также пояснили, что перерасчет выплат будет произведен автоматически, без необходимости подачи дополнительных заявлений со стороны работников.

