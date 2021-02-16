Производители просят российских ритейлеров повысить закупочные цены на колбасу, сосиски и другую мясопродукцию на 15% Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Американский штат Техас переживает мощный арктический циклон, который принес рекордно низкие температуры. Это привело к резкому спросу на топливо в регионе. В связи с этим цена на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) добралась до уровня января 2020 года. Сейчас мартовский фьючерс WTI торгуется за 60,23 долларов за баррель (+1,28%), апрельский Brent — 63,59 долларов за бочку (+0,46%).

Рубль продолжает укрепление по отношению к мировым валютам, которое началось с наступлением февраля. По данным Московской биржи на 15 февраля, доллар можно купить за 73,34 рублей (-0,38), евро — 88,96 рублей (-0,37).

Ситуация в России

Мясопереработчики просят российских ритейлеров повысить закупочные цены на колбасу, сосиски и другую мясопродукцию на 15%. Это приведет к повышению цен на прилавках магазинов. А в сети магазинов «Лента» сообщили, что поставщики мясопродукции просят увеличить закупочные цены на 10%, ссылаясь на увеличение стоимости сырья.

Большинство российских фрилансеров (64%) зарабатывают менее 30 тысяч рублей в месяц, 17% получают до 60 000 рублей и лишь 6% — более 100 000 рублей. Об этом говорится в исследовании «Gig-экономика», подготовленного PwC. При этом рынок фриланса в России растет. С 2017 по 2020 годы их количество увеличилось с 5 млн до 14 млн человек и РФ вошла в топ-10 стран мира по объему этого рынка.

Во время пандемии коронавируса количество потерявших работу женщин в России было на почти на 25% больше, чем мужчин. Об этом говорится в исследовании сервиса HeadHunter. Чаще всего увольнялись женщины из сферы продаж (300 тысяч), с административной работы (187 тысяч) и бухгалтерии (121 тысяч).

Состояние совладельца «Норникеля» Владимира Потанина достигло 30 млрд долларов, это абсолютный рекорд для российского списка Forbes. Потанину удалось это сделать, несмотря на то, что суд частично удовлетворил иск Росприроднадзора к «дочке» «Норникеля», назначив ей 146 миллиардов рублей штрафа. Это был самый крупный штраф в российской истории.

Президент России Владимир Путин поручил Центробанку и правительству придумать, как снизить ипотечные ставки для семей с детьми. Кабмин и Банк России должны сделать это до 31 марта.

Что происходит в мире

Украина не откажется от импорта электроэнергии из России до конца отопительного сезона. Об этом заявил глава правления энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. Он объяснил, что закупки российской электроэнергии помогают Украине «закрывать баланс в энергосистеме».

Прогнозы и мнения экспертов

Бюджет России сверстан до 2023 года и не предполагает выделения средств для выплаты материнского капитала на третьего ребенка в регионах с низкой рождаемостью. Об этом URA.RU рассказала член комитета думы по труду и социальной политике депутат Госдумы Светлана Бессараб. Ранее с это инициативой выступили депутаты от партии ЛДПР.