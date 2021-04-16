16 апреля 2021

В школе Екатеринбурга вспыхнул пожар. Госпитализированы трое детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарно-тактические учения МЧС на территории ТЦ ГиперСити. Курган, мчс, огнетушитель, пожарный шланг, учения мчс, пожарные
Пожар в школе №19 потушили до прибытия МЧС Фото:

В средней школе №19 в Екатеринбурге произошел пожар. Как сообщили URA.RU в пресс-службе главного управления МЧС по Свердловской области, в результате происшествия пострадали три человека. Сейчас они госпитализированы.

«Пожар был потушен до прибытия спасателей. Горели вещи в одной из раздевалок, причина пока выясняется. Госпитализированы три человека», — заявили агентству в пресс-службе ведомства. По информации URA.RU, речь идет о троих детях. Они отправлены в больницу с отравлением продуктами горения.

В школе №19 отказались от комментариев по поводу происшествия. Директор учреждения Светлана Белова не ответила на звонок URA.RU.

Накануне в Свердловской области произошел пожар, унесший жизни пяти детей. В селе Бызово загорелся частный дом, принадлежащий многодетной семье. Самому старшему из детей было восемь лет, младшему — несколько месяцев. Причиной возгорания называются проблемы с электропроводкой.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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