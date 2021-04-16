На челябинском озере машина ушла под лед

Лед на озерах еще есть, но выезжать на него нельзя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На озере Тургояк в Миассе под лед провалился автомобиль «Нива». Водитель и его пассажир, выехавшие на рыбалку, успели покинуть машину. Об этом URA.RU сообщил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков. Инцидент произошел вечером 15 апреля.

«Было нарушено сразу два запрета, — пояснил URA.RU Безруков. — На лед просто нельзя выезжать из-за погоды. А, во-вторых, этого категорически нельзя делать на озере Тургояк, который является памятником природы. Здесь запрещено летом использовать катера с бензиновыми двигателями, а зимой нельзя выезжать на машине и кататься на снегоходах».

В «Ниве» было два местных жителя, отец и сын. Они даже не успели выйти на лед, когда автомобиль передними колесами стал проваливаться под воду. Оба успели, все-таки, выскочить, а машина ушла под лед.

По словам Безрукова, достать машину уже невозможно. Автомобиль лежит на глубине 20 метров. Использовать технику из-за запрета на бензиновые двигатели, тоже нельзя. «Хочется всем напомнить о не только о безопасности, но и о запретах, которые действуют на особо охраняемых территориях. А эти рыбаки не только лишились машины, но будут привлечены к административной ответственности и штрафу», — добавил замминистра.