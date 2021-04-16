16 апреля 2021

Источник раскрыл детали госпитализации главы Мемориала

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Женщина заболела коронавирусом и получила обширное поражение легких Фото:

Глава «Уральского мемориала» (признан иноагентом) Анна Пастухова заболела коронавирусом и госпитализирована с обширным поражением легких. По данным собственного источника URA.RU, близкого к ситуации, она заразилась инфекцией в Турции, куда ездила в конце марта.

«Короной она могла инфицироваться в Турции, куда ездила со своим деловым партнером Анатолием Свечниковым в конце марта. Тест на вирус Анна Пастухова сдала только 10 апреля, уже после участия в акции открытия табличек проекта „Последний адрес“, которая прошла 7 апреля 2021 года. Скрыть болезнь не получилось, и 14 апреля ее увезли на скорой», — рассказал собеседник URA.RU. Источник также уточнил, что все время после поездки Пастухова работала в офисе организации, который был открыт для посещений.

По данным других источников, правозащитница ездила в Турцию на деловую встречу. «Там они встречались с бизнесменом, который передавал им грантовые средства», — сообщает агентству инсайдер. URA.RU связалось с Анатолием Свечниковым. Однако он от комментариев отказался.

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© Служба новостей «URA.RU»
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