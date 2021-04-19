Свердловская область останется без прокурора еще на месяц

В свердловской прокуратуре ждут нового начальника с начала года Фото: Софья Сандурская © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Прокурора Свердловской области в ближайшее время не назначат. Заседание Совета Федерации, на которое может быть вынесен этот вопрос, состоится во второй половине мая. Об этом сообщил источник URA.RU, знакомый с ситуацией.

«В апрельских заседаниях Совета Федерации нет вопроса о назначении прокурора», — сообщил инсайдер. Эту информацию также подтвердил источник, близкий к верхней палате парламента.

Согласно графику заседаний, опубликованному на сайте Совета Федерации, ближайшее заседание состоится 23 апреля, следующее — 19 мая. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области отказываются комментировать кадровые перестановки в руководстве, аргументируя это тем, что решение находится в компетенции Генпрокуратуры. В Генеральную прокуратуру РФ направлен письменный запрос.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловский прокурор Сергей Охлопков собирается на пенсию. С ним заочно попрощался Евгений Куйвашев на коллегии прокуратуры 5 марта. По данным инсайдеров, прокуратуру Свердловской области возглавит Борис Крылов — зампрокурора Новосибирской области.