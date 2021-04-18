18 апреля 2021
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В Перми тренера обвинили в избиении ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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20 лет институту уполномоченного по правам человека в СО. Екатеринбург, танец, выступление
По словам матери пострадавшего, нападение произошло во время урока танцев (фото из архива) Фото:

Тренера по танцам в Перми обвинили в избиении одного из юных подопечных. Как сообщает РЕН-ТВ, мать мальчика подала заявление в полицию. Сам тренер свою вину отрицает.

По словам матери, ее сын не слишком успешно выполнил танцевальные элементы. За это тренер оттаскал ученика за волосы и избил. Женщина зафиксировала травмы и обратилась в правоохранительные органы.

Как уверяет женщина, у сына диагностировали сотрясение мозга. Кроме того, у ребенка начался нервный тик. Мальчику предстоит лечиться два месяца. Заявление в полиции приняли.

Сам тренер уверяет, что не бил мальчика. Кровоподтеки и сотрясение, по его словам, ребенок мог получить в секции воздушной гимнастики. Тренер также заявил, что во время урока, на котором он якобы напал на ребенка, был его коллега с подопечной, и они не видели избиения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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