В Перми тренера обвинили в избиении ребенка

По словам матери пострадавшего, нападение произошло во время урока танцев (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тренера по танцам в Перми обвинили в избиении одного из юных подопечных. Как сообщает РЕН-ТВ, мать мальчика подала заявление в полицию. Сам тренер свою вину отрицает.

По словам матери, ее сын не слишком успешно выполнил танцевальные элементы. За это тренер оттаскал ученика за волосы и избил. Женщина зафиксировала травмы и обратилась в правоохранительные органы.

Как уверяет женщина, у сына диагностировали сотрясение мозга. Кроме того, у ребенка начался нервный тик. Мальчику предстоит лечиться два месяца. Заявление в полиции приняли.

Сам тренер уверяет, что не бил мальчика. Кровоподтеки и сотрясение, по его словам, ребенок мог получить в секции воздушной гимнастики. Тренер также заявил, что во время урока, на котором он якобы напал на ребенка, был его коллега с подопечной, и они не видели избиения.