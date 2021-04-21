Игорь Стрелков порассуждал о грядущем послании президента РФ Федеральному собранию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию может прозвучать ряд важнейших для будущего конкретных заявлений. Однако речь главы государства может пойти по другому сценарию и вместо четких ответов на вызовы россияне услышат рассуждения о былых победах. С таким мнением выступил экс-министр непризнанной ДНР Игорь Стрелков.

«От обращения ждут очень-очень многого. С одной стороны — такое ожидание более чем обосновано: в государстве, в стране и в мире бурлят процессы, от которых прямо зависит наше будущее. Людям хочется хоть как-то убедиться, что наверху хотя-бы понимают происходящее и имеют на этот счет планы и позиции», — написал Стрелков.

Однако в своей речи Путин может обойти острые углы и сконцентрироваться на позитиве, не исключил экс-министр непризнанной республики. «Можно выступить под софиты и камеры и заявить об очередной победе. Я склоняюсь ко второму варианту. Услышим про „почти великую Победу над коронавирусом“. Про Гагарина и взятие Рейхстага. Хотел бы ошибиться», — добавил Стрелков.

Послание Путина Федеральному собранию пройдет 21 апреля в московском «манеже». Ожидается, что глава государства даст направление дальнейшему развитию событий в России и анонсирует новые меры поддержки граждан.