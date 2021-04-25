Скандальный пермский спорткомплекс впервые завершил год с убытком

Спорткомплекс «Олимпия» получил убыток впервые с 2006 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Спорткомплекс «Олимпия-Пермь», в бассейне которого в разное время утонули несколько детей, впервые за все время своей работы получил убыток. Финансовые результаты организации за 2020 год опубликованы на сайте государственного информационного ресурса ФНС.

«Убыток — 19 115 000 рублей», — указано в отчете. Выручка спорткомплекса за прошедший год также снизилась — с 286,3 млн рублей до 150,1 млн рублей. 2019 год спортивный комплекс закончил с прибылью в размере 39,9 млн рублей.

Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» был введен в эксплуатацию в 2006 году. URA.RU рассказывало, что в феврале этого года организация сменила собственника. Права участника перешли от министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности края к министерству спорта. После чего минспорта сменило гендиректора спорткомплекса — место Алексея Назарычева занял Сергей Комонов.

До назначения Комонов возглавлял ООО «Профит-С», основным видом деятельности которого является обслуживание спортобъектов олимпийского резерва в крае. В августе 2020 года «Олимпии» пришлось привлечь кредит в сумме более 22 млн рублей. Сообщалось, что средства требуются организации для покрытия финансовых издержек, связанных с периодом простоя из-за пандемии коронавируса.