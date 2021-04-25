25 апреля 2021
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Пермяки могут изменить облик городов, сделав несколько кликов

© Служба новостей «URA.RU»
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Осень жанровые фотографии Пермь, парк, город пермь, вид города
Жители Прикамья сами могут решить, какие объекты городского пространства нуждаются в благоустройстве Фото:

Жители Пермского края смогут улучшить облик своих городов, сделав несколько кликов. Всероссийское голосование по выбору городских пространств, которые, по мнению жителей, нуждаются в улучшении, стартовало 26 февраля. Принять в нем участие могут и жители 12 территорий Прикамья, сообщается на сайте губернатора и правительства края.

Проголосовать можно на сайте единой всероссийской платформы za.gorodsreda.ru. «Благодаря платформе каждый россиянин старше 14 лет сможет принять участие в составлении плана по благоустройству. Его голос может повлиять на то, какие территории будут ремонтироваться и приводиться в порядок в первую очередь — и для этого достаточно всего несколько кликов», — говорится на сайте.

Онлайн-голосование позволяет жителям самим определить приоритетные направления развития общественных пространств, на которые в первую очередь должны обратить внимание власти, отмечает губернатор Дмитрий Махонин. Всего определено 38 общественных пространств в 12 территориях региона, за которые могут проголосовать пермяки. Проекты, набравшие наибольшее число голосов, попадут в список для благоустройства на 2022 год.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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