26 апреля 2021
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С коронавирусом в Перми будут бороться новым способом

© Служба новостей «URA.RU»
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Прививки от коронавируса пермякам будут ставить дома, на работе и в общественных местах Фото:
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Коронавирус COVID-19

Пермские медики начинают вакцинацию от коронавируса в мобильных пунктах, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края. Теперь прививку можно поставить дома, на работе, или в каком-либо общественном месте.

«В Мотовилихинском районе Перми в течение двух дней можно пройти иммунизацию от новой коронавирусной инфекции в мобильном пункте вакцинации», — говорится на сайте регионального правительства. 27 апреля мобильный пункт работал на площади Дружбы, а 28 апреля с 10 до 14 часов прививку можно будет поставить у ТЦ «Кит» на ул. Крупской, 79а.

Медучреждения Пермского края закупили 87 мобильных холодильников для вакцинации от COVID-19. Инвалиды и пожилые люди смогут поставить прививку дома, а работающие пермяки — на территории предприятия.

«Они [мобильные бригады] уже приступили к вакцинации на выезде, а в скором времени начнут это делать в глубинке: малочисленным группам — в общественных местах, а людям с инвалидностью — на дому», — цитирует сайт министра здравоохранения Пермского края Анастасию Крутень. Сейчас в регионе первым компонентом вакцины привито более 161 тысячи человек, вторым — более 91 тысячи человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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