В Перми потратят почти миллиард рублей на новую психбольницу

Новый стационар медучреждения должен быть готов к концу 2023 года (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новый стационар краевой психиатрической больницы обойдется бюджету Пермского края почти в миллиард рублей. Конкурс на выполнение строительных работ объявило на сайте Госзакупок министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок края.

«Выполнение работ по строительству объекта: „Стационар краевой психиатрической больницы“. Начальная цена: 952 771 702 рублей», — указано на сайте Госзакупок. Согласно техзаданию, объект будет построен по улице 2-я Корсуньская в Орджоникидзевском районе Перми. Общая площадь больницы составит 18 тысяч кв. метров, она будет рассчитана на 260 койко-мест.

Приступить к работам подрядчик должен в июне этого года, а завершить строительство — в конце декабря 2023 года, «но не позднее 913 календарных дней с даты заключения госконтракта». Сейчас Краевая клиническая психиатрическая больница располагается в здании по улице Петропавловской, 74.

В сентябре 2020 года краевые власти заявили о начале строительства психоневрологического диспансера в Перми. Медучреждение будет возведено на участке по ул. Лодыгина, 10 в Свердловском районе и сможет принимать 370 человек в смену. Предполагается, что объект будет сдан в эксплуатацию в 2022 году.