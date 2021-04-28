В пермский деревенский детсад купят роботов

Роботехнические конструкторы купят в новый детский сад Юрлы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В детский сад села Юрла (Пермский край) купят робототехнические конструкторы, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края. Средства на их приобретение и оснащение лабораторным оборудованием еще двух деревенских школ выделят из регионального бюджета.

«На закупку современного интерактивного и лабораторного оборудования в новые образовательные организации Юрлинского, Нытвенского и Косинского округов, которые будут введены в эксплуатацию в этом году, направят более 24 млн рублей», — сказано на сайте. Речь идет про оснащение школ д. Мокино и д. Порошево, а также детского сада в селе Юрла.

В школах будут оборудованы кабинеты физики и химии, а также оформлены рекреационные зоны. В детский сад поступят робототехнические конструкторы, из них малыши смогут собирать своих собственных роботов.

«Это позволит ребятам „прокачать“ свои навыки и повысить конкурентоспособность на рынке труда. Для достижения этих целей в крае продолжается техническое оснащение школ, создаются новые центры притяжения для дополнительного образования детей с современным оборудованием, которые позволяют совершенствовать навыки и компетенции», — сказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.